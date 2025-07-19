Красноярка потеряла миллионы, вложившись в липовые инвестиции

Поначалу схема казалась безобидной и работал, женщина переводила средства на счета мошенников и получала их обратно с процентами. Пострадавшая вкладывала собственные сбережения, наличные мужа, занимала деньги у родственников и знакомых. За 9 месяцев ей вернулось около 1 млн рублей, что создавало иллюзию заработка.