Красноярка потеряла миллионы, вложившись в липовые инвестиции

37-летняя жительница Красноярска, работающая мастером маникюра, стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 5,5 млн рублей. В сентябре 2024 года она вступила в Telegram-группу, посвященную инвестициям.
Заинтересовавшись возможностью дополнительного заработка, женщина связалась с администратором группы, который подробно рассказал о схеме «заработка»- вложение денег с последующим возвратом с процентами.
Поначалу схема казалась безобидной и работал, женщина переводила средства на счета мошенников и получала их обратно с процентами. Пострадавшая вкладывала собственные сбережения, наличные мужа, занимала деньги у родственников и знакомых. За 9 месяцев ей вернулось около 1 млн рублей, что создавало иллюзию заработка.
Обман раскрылся, когда женщину удалили из Telegram-группы. Только тогда она осознала, что стала жертвой аферы и потеряла 5,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Полиция призывает граждан к бдительности, никогда не сообщайте личные данные и номера карт по телефону. Не берите кредиты без необходимости, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранителем.
Как раннее писал «МК в Красноярске», жители Красноярского края потеряли более 1,3 млрд рублей из-за мошенников с начала года. В суды направили 437 уголовных дел, связанных с интернет-кражами.