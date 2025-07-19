МВД сделало важное заявление для водителей в Беларуси

Пешеходам нужно начинать переходить переход только убедившись, что водители их заметили и успели остановиться. Следует отказаться от передвижения на велосипедах, средствах персональной мобильности. Белорусам не рекомендуется прятаться во время грозы под одиноко стоящими деревьями, конструкциями на открытой местности. Нужно держаться подальше от линий электропередачи.