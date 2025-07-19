МВД сделало важное заявление для водителей в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно информации Белгидромета, в выходные 19 и 20 июля на большей части территории Беларуси прогнозируются грозы, местами сильные ливни, град и усиление ветра порывами до 14 метров в секунду.
В МВД подчеркивают, во время сильных осадков водителям следует снизить скорость, избегать резких нажатий на педали и вращений рулем. В случае ухудшения видимости, рекомендуется включить ближний свет фар. Если движение из-за сильного дождя продолжать невозможно, то следует остановиться за пределами проезжей части и включить аварийную световую сигнализацию.
«Все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты ремнями безопасности, дети до 12 лет перевозиться в специальных удерживающих устройствах», — заявили в МВД.
В пресс-службе обратили внимание, что водителям в момент преодоления открытых продуваемых участков местности рекомендуется держать руль двумя руками. С особой осторожностью необходимо обгонять автобусы и грузовики и быть готовыми к внезапным порывам бокового ветра.
В ведомства призывают учитывать, что ветер может выносить на проезжую часть сорванные рекламные щиты, дорожные блоки и знаки, фрагменты деревьев.
«В ветреную погоду и грозу не паркуйтесь под деревьями, вблизи конструкций с высокой парусностью и слабо закрепленных», — сказано в сообщении.
Не следует водителям, находящихся за рулем легковых автомобилях, преодолевать подтопленные участки дороги. Подобное может быть чревато выходом двигателя из строя. В случае стремительного затопления низинных мест и подземных паркингов в условиях невозможности эвакуации автомобиля, водителям следует оставить транспорт.
Пешеходам нужно начинать переходить переход только убедившись, что водители их заметили и успели остановиться. Следует отказаться от передвижения на велосипедах, средствах персональной мобильности. Белорусам не рекомендуется прятаться во время грозы под одиноко стоящими деревьями, конструкциями на открытой местности. Нужно держаться подальше от линий электропередачи.
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