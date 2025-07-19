Более 6 миллионов авто зарегистрировано в Казахстане

Распределение автотранспорта по годам выпуска показывает, что количество автомобилей младше 3-х лет составляют 453,1 тыс. единиц или 7%, еще 25,8% (1,6 млн) автопарка занимают автомобили в возрасте от 3 до 10 лет. Почти 67% автомобилей (более 4,3 млн единиц) в стране имеют возраст старше 10 лет.