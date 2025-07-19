В Омске жители уже месяц живут с раскопанной возле дома огромной ямой

«Месяц назад на улице Учебной, в районе дома номер 61, какие-то службы раскопали яму, добрались до водопровода — и с тех пор никаких действий. Дважды приезжали: то ли ремонтировать, то ли закапывать. В итоге просто заложили все мешками, а вода до сих пор течет и парит», — рассказывает женщина, снимающая видео.