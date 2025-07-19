В Омске жители уже месяц живут с раскопанной возле дома огромной ямой

Сегодня, 19 июля, в телеграм-канале «Новости|Жесть Омска» появилось сообщение от омички, которую возмущает брошенная на месяц огромная яма. Коммунальщики вырыли ее для каких-то целей в середине июня, и больше не появляются.
«Месяц назад на улице Учебной, в районе дома номер 61, какие-то службы раскопали яму, добрались до водопровода — и с тех пор никаких действий. Дважды приезжали: то ли ремонтировать, то ли закапывать. В итоге просто заложили все мешками, а вода до сих пор течет и парит», — рассказывает женщина, снимающая видео.
На кадрах видна большая яма, оголенные трубопроводы и перекрытая аварийными лентами автомобильная дорога. Редакция «КП в Омске» отправила запрос в два ведомства: «Росводоканал Омск» и АО «Тепловая компания» с целью выяснить, кто из этих компаний отвечает за данную яму на улице Учебная. А главное, когда будет устранены последствия ремонта. На момент публикации материала, информация предоставлена не была.