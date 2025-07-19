В Красноярске продолжается благоустройство территорий

В селах Шумейка и Малая Тополевка специалист администрации совместно с ветеринарным врачом, представляющим Энгельсскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, провели разъяснительную работу среди населения и вручили памятки, содержащие информацию о правилах и нормах выпаса крупного и мелкого рогатого скота.