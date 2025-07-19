В Красноярске продолжается благоустройство территорий

В Красноярском муниципальном образовании активно продолжаются работы, направленные на улучшение и поддержание благоустроенного вида территорий.
За прошедшую неделю был выполнен ряд мероприятий по различным направлениям. Специалисты МБУ «Красноярское» провели работы по удалению травы и нежелательной растительности в населенных пунктах, включая села Генеральское, Старицкое, Ленинское и поселок Взлетный.
В селе Усть-Караман выполнены работы по подсыпке дорожного полотна на улице Школьная, что должно улучшить условия передвижения жителей и транспорта.
В парковых зонах и скверах Красноярского муниципального образования сотрудники администрации, а также инициативные местные жители участвовали в поливе цветочных насаждений и уборке территории от мусора, приносимого ветром.
Кроме того, в селе Старицкое проведена очистка детской игровой площадки для обеспечения безопасного и комфортного отдыха детей.
В селах Шумейка и Малая Тополевка специалист администрации совместно с ветеринарным врачом, представляющим Энгельсскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, провели разъяснительную работу среди населения и вручили памятки, содержащие информацию о правилах и нормах выпаса крупного и мелкого рогатого скота.
В селе Старицкое сотрудники администрации совместно с представителем МУП «Покровск-тепло» провели обследование жилых домов на предмет выявления незаконных установок насосного оборудования, предназначенного для повышения давления воды в водопроводной сети, а также выполнили проверку показаний приборов учета расхода воды.
Как раннее писал «МК в Красноярске», на Пашенном до 2030 года возведут детский сад и дорогу. В планах также благоустройство пешеходного бульвара на территории.