Более 150 детей из ДНР прибыли на летний отдых в Самарскую область 18 июля

Ни для кого не секрет, что наш региона взял шефство над городом Снежное Донецкой Народной Республики. По распоряжению губернатора Вячеслава Федорищева особое внимание уделяется детям из ДНР, которых регулярно принимают детские оздоровительные лагеря Самарской области. В этот раз в наш регион прибыли более 150 детей из Снежного.