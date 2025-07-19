Более 150 детей из ДНР прибыли на летний отдых в Самарскую область 18 июля

В Самару прибыли десятки юных гостей из Донецкой Народной Республики. 18 июля на железнодорожном вокзале областной столицы их встречала глава регионального министерства демографической и семейной политики Оксана Щербицкая.
Ни для кого не секрет, что наш региона взял шефство над городом Снежное Донецкой Народной Республики. По распоряжению губернатора Вячеслава Федорищева особое внимание уделяется детям из ДНР, которых регулярно принимают детские оздоровительные лагеря Самарской области. В этот раз в наш регион прибыли более 150 детей из Снежного.
«Приоритет отдается ребятам из многодетных семей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, сиротам и опекаемым. Кроме того, мы стремимся, чтобы каждый год ребята посещали новые лагеря», — отметила Оксана Щербицкая.
На протяжении последних трех лет дети приезжали в Ставропольский район. Там они отдыхали в лагере «Электроник-Дубрава». В этом году юных гостей из Снежного примет тольяттинский пансионат «Звездный».
Детей ждет 21-дневная смена с большой программой, насыщенной спортивными соревнованиями, интеллектуальными играми, творческими конкурсами и развлечениями. А их взрослые сопровождающие посетят ретро-фестиваль в Тольятти, посвященный 59-летию завода АВТОВАЗ.
Планируется, что этим летом в оздоровительных лагерях нашей области отдохнут пятьсот детей из ДНР.