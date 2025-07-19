В МВД объяснили экстренный план действий на случай взлома учетных записей

«Если вы только что разгласили данные, которые мошенники могут использовать для взлома учетной записи, например, код двухфакторной идентификации, CVV и т.д., то стоит предпринять следующие шаги: оперативно сменить пароль, код доступа в банковский сервис, заморозить банковские карты и счета, оперативно свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о звонке или сообщении — продиктуйте им номер телефона злоумышленников. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника», — говорится в сообщении.