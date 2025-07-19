Более 80% молодежи, родившейся в Молдове в 2004 году, покинут страну к 25-летнему возрасту. Такую тревожную статистику привел политолог Борис Шаповалов, комментируя для Sputnik Молдова проблему массовой миграции.
Если ребенок видит свое будущее в этой стране, он останется. Но когда он понимает, что здесь его ничего не ждет, он уезжает. В СССР у нас было 650 предприятий, 36 — союзного значения. Сейчас — полный развал. Нет ни образования, ни работы.
Политолог также подчеркнул, что наряду с экономическим крахом, страна переживает острый кризис идентичности, который усугубляет разрыв между поколениями и усиливает миграционные настроения.
С 1991 года мы так и не определились, кого воспитываем — граждан Молдовы, Румынии или третьей страны. Мы не формируем национальное самосознание, мы не укрепляем чувство принадлежности к своему государству. В результате молодёжь не чувствует связи с этой землёй. Мы теряем свою страну.
Шаповалов призвал граждан осознать всю серьёзность положения и сделать ответственный выбор 28 сентября. По его мнению, страна нуждается в новой политической элите — в людях, для которых Молдова не просто территория, а дом, за который стоит бороться.