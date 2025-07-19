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В МВД напомнили о правилах безопасности при сборе ягод и грибов в лесу

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве внутренних дел напомнили о правилах безопасности при сборе ягод и грибов в лесу, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Летом увеличивается количество обращений в органы внутренних дел по поводу исчезновения граждан, отправившихся для сбора ягод и грибов. С начала 2025 года зарегистрировано 25 заблудившихся любителей даров природы, 24 из которых найдены. Большинство заблудившихся — сельские жители старше 70 лет.

Чтобы правильно организовать поход в лес, в МВД рекомендуют придерживаться определенных правил.

Необходимо сообщить родным о возможном маршруте и времени возвращения. При поездке на автомобиле нужно позаботиться о достаточном количестве топлива, важно также взять с собой мобильный телефон с заряженной батареей.

При походе за грибами и ягодами в лес лучше быть с напарником. Одежда должна быть яркой и непромокаемой. Нужно взять с собой воду, небольшой запас еды, при необходимости лекарства. Пригодятся фонарик и свисток, а также нож, спички, зажигалка и часы.

При входе в лес следует обратить внимание на крупные ориентиры поблизости: линии электропередачи, дорогу или просеку. Не нужно «срезать угол» по незнакомой местности, особенно по болоту, злоупотреблять спиртным.

«Если все-таки заблудились, главное — не паниковать. Сразу позвоните родным, а также наберите 101 или 102. Оставайтесь на месте, разведите костер и ждите. Расположиться лучше всего на открытой местности. Время от времени подавайте звуковые сигналы голосом или стучите палкой по дереву, — рекомендовали в МВД. — Решив попытаться выйти самостоятельно, не делайте этого ночью. Обязательно выберите цель, визуально проведите прямые линии и следуйте по ним».

В случае, если близкий не вернулся в назначенное время, необходимо сообщить о случившемся в милицию. При необходимости будут вызваны спасатели, кинологи, организован поиск с привлечением техники.