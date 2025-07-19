В МВД напомнили о правилах безопасности при сборе ягод и грибов в лесу

«Если все-таки заблудились, главное — не паниковать. Сразу позвоните родным, а также наберите 101 или 102. Оставайтесь на месте, разведите костер и ждите. Расположиться лучше всего на открытой местности. Время от времени подавайте звуковые сигналы голосом или стучите палкой по дереву, — рекомендовали в МВД. — Решив попытаться выйти самостоятельно, не делайте этого ночью. Обязательно выберите цель, визуально проведите прямые линии и следуйте по ним».