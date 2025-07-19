В Красноярском крае заработала горячая линия ЗАГС

Жители Красноярского края теперь могут получить ответы на все вопросы, касающиеся государственных услуг органов ЗАГС, по единому телефонному номеру. В регионе заработала специальная горячая линия.
Позвонив по номеру 8 800 200 72 84, жители смогут связаться со специалистами ведомства и получить консультацию по интересующим их вопросам. Горячая линия работает в будние дни с 08:30 до 17:30 (с перерывом на обед с 13:00 до 14:00). В остальное время звонки будет принимать голосовой помощник.
Как раннее писал «МК в Красноярске», ЗАГСы в Красноярске теперь будут работать без перерывов на обед. Цель нововведения — сделать услуги более доступными и сбалансировать нагрузку на персонал в самые загруженные часы.