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В Красноярском крае заработала горячая линия ЗАГС

Жители Красноярского края теперь могут получить ответы на все вопросы, касающиеся государственных услуг органов ЗАГС, по единому телефонному номеру.

Жители Красноярского края теперь могут получить ответы на все вопросы, касающиеся государственных услуг органов ЗАГС, по единому телефонному номеру. В регионе заработала специальная горячая линия.

Позвонив по номеру 8 800 200 72 84, жители смогут связаться со специалистами ведомства и получить консультацию по интересующим их вопросам. Горячая линия работает в будние дни с 08:30 до 17:30 (с перерывом на обед с 13:00 до 14:00). В остальное время звонки будет принимать голосовой помощник.

Как раннее писал «МК в Красноярске», ЗАГСы в Красноярске теперь будут работать без перерывов на обед. Цель нововведения — сделать услуги более доступными и сбалансировать нагрузку на персонал в самые загруженные часы.