В России предложили придать правовой статус спасателям-добровольцам

«В России сформировался уникальный феномен гражданского героизма, когда граждане-добровольцы вкладывают собственные средства и рискуя жизнями оказывают помощь населению в прифронтовых регионах, в том числе, вывозя их из-под обстрелов. Считаю, что необходимо проработать вопрос придания им правового статуса спасателя-добровольца», — сказал Рогов агентству.