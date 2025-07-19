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В России предложили придать правовой статус спасателям-добровольцам

Рогов: нужно придать правовой статус спасателям-добровольцам.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости предложил придать правовой статус спасателям-добровольцам, работающим в прифронтовых регионах.

«В России сформировался уникальный феномен гражданского героизма, когда граждане-добровольцы вкладывают собственные средства и рискуя жизнями оказывают помощь населению в прифронтовых регионах, в том числе, вывозя их из-под обстрелов. Считаю, что необходимо проработать вопрос придания им правового статуса спасателя-добровольца», — сказал Рогов агентству.

По его мнению, необходимо создать системную поддержку таких инициатив на местах и выработать пути взаимодействия.

«Институализация гражданского участия в спасении людей в прифронтовых регионах — это не контроль, а умножение эффективности и переход от разовых подвигов к устойчивой системе гражданской обороны», — сказал Рогов.