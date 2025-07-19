Мишустин поздравил Василия Ливанова с юбилеем

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием.
«Талантливый человек талантлив во всем — это про вас — замечательного актера, режиссера, сценариста и писателя. Многие годы вы восхищаете поклонников своей игрой, искусством перевоплощения, умением быть разным, но неизменно убедительным и органичным», — говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.
Председатель правительства отметил, что в каждой роли, сценарии, рассказе Ливанова есть яркая индивидуальность, глубина, философский взгляд.
«Ваше творчество наполнено особой энергией добра. И потому оно пользуется огромной любовью людей всех поколений. Желаю вам удачи, здоровья и благополучия», — добавил Мишустин.