Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин поздравил Василия Ливанова с юбилеем

Премьер Мишустин поздравил Василия Ливанова с 90-летием.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием.

«Талантливый человек талантлив во всем — это про вас — замечательного актера, режиссера, сценариста и писателя. Многие годы вы восхищаете поклонников своей игрой, искусством перевоплощения, умением быть разным, но неизменно убедительным и органичным», — говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.

Председатель правительства отметил, что в каждой роли, сценарии, рассказе Ливанова есть яркая индивидуальность, глубина, философский взгляд.

«Ваше творчество наполнено особой энергией добра. И потому оно пользуется огромной любовью людей всех поколений. Желаю вам удачи, здоровья и благополучия», — добавил Мишустин.