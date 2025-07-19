Мишустин поздравил Василия Ливанова с юбилеем

«Талантливый человек талантлив во всем — это про вас — замечательного актера, режиссера, сценариста и писателя. Многие годы вы восхищаете поклонников своей игрой, искусством перевоплощения, умением быть разным, но неизменно убедительным и органичным», — говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.