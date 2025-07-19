Ремонт моста на улице Черкасской в Челябинске продлится до 2027 года

Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, ремонтные работы начались минувшей зимой. К настоящему моменту подрядчик построил новый трамвайный мост. Сейчас на нем укладывают рельсы, одновременно тянут провода для трамваев и троллейбусов. Рабочие переносят газопровод и готовятся демонтировать конструкции. По плану, ремонт должен завершиться в июне 2027 года.