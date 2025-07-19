Ремонт моста на улице Черкасской в Челябинске продлится до 2027 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил, как идет капремонт моста через реку Миасс на улице Черкасской в Челябинске.
Мост построили более 80 лет назад. За прошедшие годы по нему проложили много коммуникаций, в том числе трубы магистральных газовых сетей.
Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, ремонтные работы начались минувшей зимой. К настоящему моменту подрядчик построил новый трамвайный мост. Сейчас на нем укладывают рельсы, одновременно тянут провода для трамваев и троллейбусов. Рабочие переносят газопровод и готовятся демонтировать конструкции. По плану, ремонт должен завершиться в июне 2027 года.
— Этот мост — сложный комплексный объект. Он обеспечивает движение не только автотранспорта, но и трамваев, а также через него проходят магистральные газовые сети. Но в сроки необходимо укладываться, —заявил Алексей Текслер.