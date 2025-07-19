«Июльские ночи»: москвичам рассказали о погоде в столице на следующей неделе

— На протяжении всей недели в Москве в ночные часы ожидается плюс 14−16 градусов. Это типичные июльские ночи. При такой температуре не образуются холодные туманы, которые свойственны для этого летнего месяца. А в дневные часы столбики термометров будут на отметке плюс 25−26 градусов. Это соответствует климатической норме в третьей декаде июля, — говорит Позднякова.