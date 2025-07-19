«Июльские ночи»: москвичам рассказали о погоде в столице на следующей неделе

Настоящая июльская погода ожидается в Москве на следующей неделе. Однако не обойдется без дождей. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, температура воздуха на следующей неделе будет в пределах климатической нормы.
— На протяжении всей недели в Москве в ночные часы ожидается плюс 14−16 градусов. Это типичные июльские ночи. При такой температуре не образуются холодные туманы, которые свойственны для этого летнего месяца. А в дневные часы столбики термометров будут на отметке плюс 25−26 градусов. Это соответствует климатической норме в третьей декаде июля, — говорит Позднякова.
Метеоролог отметила, что не обойдется и без дождей. Погода будет неустойчивой, потому что ее будут определять атлантические циклоны. Москва будет находиться не в их теплом секторе.
— Дожди на следующей неделе будут носить летний характер и будут кратковременными, — сказала собеседница «ВМ».
Атмосферное давление всю следующую неделю будет пониженным. Оно составит 741−742 миллиметра ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что аномально жаркая погода прогнозируется в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах страны.
«Желтый» уровень погодной опасности был объявлен в столичном регионе с 09:00 субботы, 19 июля, до 21:00 воскресенья, 20 июля, из-за прогнозируемых ливней с грозой, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.