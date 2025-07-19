Стало известно о состоянии раненой при атаке БПЛА под Ростовом дежурной жд станции

В Ростовской области после массированной атаки БПЛА в ночь на субботу, 19 июля, пострадал один человек. Сотрудницу железных дорог с ранениями доставили в ЦГБ Каменска-Шахтинского, сообщил рано утром врио губернатора Юрий Слюсарь. Теперь же в РЖД рассказали подробнее — кто именно пострадал и как себя чувствует к этому часу.
— В результате падения обломков БПЛА в Ростовской области пострадала дежурная по станции Лихая, — уточнили в пресс-службе компании. — Силами железнодорожных медиков она перевезена из больницы Каменска-Шахтинского в ведомственную клинику в Ростове-на-Дону.
По словам представителей организации, пострадавшая находится под наблюдением врачей, и ее жизни ничего не угрожает.
Напомним, в результате ночной атаки беспилотников в Каменске-Шахтинском загорелись несколько жилых домов и хозпостроек, а в Донецке возник ландшафтный пожар. Вспыхнул и трансформатор, из-за чего без электричества остались пять поселений с двумя тысячами жителей Каменского района. Были повреждены и высоковольтные линии на железнодорожной станции Лихая, из-за чего задержались и отстали от графика более 50 поездов.
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