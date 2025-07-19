Воронежских пассажиров задерживающихся поездов в Ростовской области обеспечат водой и питанием

На участке железной дороги Лихая — Замчалово в Ростовской области произошло происшествие, из-за которого задерживаются несколько пассажирских поездов, следующих через Воронежскую область.ю Об этом рассказали в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
Пассажиров, вынужденных ожидать отправления, размещают на вокзалах в залах ожидания повышенной комфортности. Им предоставляется питьевая вода, а при задержке составов более чем на четыре часа — горячее питание. Сотрудники вокзалов и поездных бригад оказывают необходимую помощь. Информация об изменениях в движении доводится до пассажиров с помощью СМС-оповещений.
Кроме того, принимаются все меры для сокращения времени опоздания. Актуальные данные о движении поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» и по телефону: 8−800−775−00−00 (звонок бесплатный на всей территории России).