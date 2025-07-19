«Нигде такого не видели». Туристы из России описали отдых в Северной Корее

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время визита похвалила курорт, назвав его фантастическим, а также типичным для российских туристов, которые ездят в популярные страны. Она отметила, что он был создан всего за четыре года, несмотря на то, что КНДР уже не одно десятилетие находится под санкциями. По ее словам, в городе идеальные дороги, пляжи со всей необходимой инфраструктурой, театры, доступный транспорт.