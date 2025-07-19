«Нигде такого не видели». Туристы из России описали отдых в Северной Корее

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские туристы, посетившие новый северокорейский курорт Вонсан-Кальма, поделились впечатлениями от поездки в беседе с РБК.
«Нигде еще такого не видела. Говоришь, что хочешь музыку, — тебе несут колонку тут же. Мы сказали, что нам нужен чайник, чтобы разливать чай, — пришли в следующий раз, а он уже стоял на столе», — отметили россияне дружелюбие северокорейцев.
По словам другой туристки, пляж превзошел все ожидания.
«Нам повезло, что мы первые на пляжном туре. Мы много где были, ездили на Бали три месяца назад. Но здесь прямо отдых-отдых», — сказала она.
Отмечается, что недельные туры в КНДР на июль-август, в которые включены три ночи в Вонсане, предлагают несколько российских компаний. Средняя стоимость начинается от 133 тысяч рублей на человека.
Пляжный курорт в Вонсане открылся в начале месяца. В июне председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства туристической зоны. На мероприятии присутствовал российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.
Отели туристической зоны близ Вонсана рассчитаны на 20 тысяч человек, на территории построен открытый аквапарк. Протяженность пляжа составляет четыре километра. Власти республики планируют принимать здесь и иностранных гостей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время визита похвалила курорт, назвав его фантастическим, а также типичным для российских туристов, которые ездят в популярные страны. Она отметила, что он был создан всего за четыре года, несмотря на то, что КНДР уже не одно десятилетие находится под санкциями. По ее словам, в городе идеальные дороги, пляжи со всей необходимой инфраструктурой, театры, доступный транспорт.