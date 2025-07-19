Определились победители Международной математической олимпиады

По данным министерства, золотых медалей удостоены Иван Часовских из Московской области (набрал 42 балла), Дмитрий Гришко из Москвы (набрал 36 баллов), Илья Замоторин из Санкт-Петербурга (набрал 35 баллов), Василий Патрушев из Владивостока (набрал 35 баллов), Артем Садыков из Челябинска (набрал 35 баллов). Кроме того, Иван Кокарев из Челябинска завоевал серебро.