Определились победители Международной математической олимпиады

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Стали известны имена российских школьников, которые получили золотые и одну серебряную медаль на Международной математической олимпиаде, которая прошла в Австралии, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
По данным министерства, золотых медалей удостоены Иван Часовских из Московской области (набрал 42 балла), Дмитрий Гришко из Москвы (набрал 36 баллов), Илья Замоторин из Санкт-Петербурга (набрал 35 баллов), Василий Патрушев из Владивостока (набрал 35 баллов), Артем Садыков из Челябинска (набрал 35 баллов). Кроме того, Иван Кокарев из Челябинска завоевал серебро.
Российская сборная показала безупречный результат 66-й Международной математической олимпиаде (IMO), которая завершилась в городе Саншайн-Кост (Австралия). Шесть участников, представлявших Россию, завоевали пять золотых и одну серебряную медаль.
Россия входит в десятку стран по качеству образования и в тройку сильнейших по международным олимпиадам. Растет число медалей, в том числе золотых.