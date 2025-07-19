В Иркутске пострадавшим при разгерметизации котла предложили жилье

Жильцам дома, где произошла разгерметизация электронагревательного котла, предоставили возможность временного переселения в помещения маневренного фонда. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, на данный момент никто из пострадавших не обращался с подобной просьбой.
Напомним, все случилось ранним утром 19 июля на улице Севастопольской в Иркутске. После оглушительного хлопка в доме выбило стекла и двери, травмы получили два человека — 14-летний подросток и 45-летняя женщина. Сейчас следователи выясняют причины случившегося, организована проверка. Прокуратура контролирует установление обстоятельств.
В это время работники администрации оценивают масштаб повреждений, а также составляют план восстановительных работ.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 3-летний мальчик погиб страшной смертью на глазах у родителей по дороге в больницу.