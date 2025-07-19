В Иркутске пострадавшим при разгерметизации котла предложили жилье

Напомним, все случилось ранним утром 19 июля на улице Севастопольской в Иркутске. После оглушительного хлопка в доме выбило стекла и двери, травмы получили два человека — 14-летний подросток и 45-летняя женщина. Сейчас следователи выясняют причины случившегося, организована проверка. Прокуратура контролирует установление обстоятельств.