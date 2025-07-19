Актрисе Вере Сотниковой исполнилось 65 лет

Чтобы свести концы с концами, Сотникова отправила сына к матери в Волгоград, устроилась на работу страховым агентом, сняла квартиру и восстановилась в институте. В 1984 году актриса познакомилась с немецким миллионером Эрнестом Пиндуром, который вскоре сделал ей предложение. Однако до свадьбы дело так и не дошло: бизнесмен не хотел переезжать в Россию, а Сотникова не готова была отказаться от карьеры. Их отношения окончательно сошли на нет, когда артистка влюбилась в своего партнера по спектаклю «Доктор Живаго» Владислава Ветрова. Но и этот роман продолжался недолго: Ветров, у которого на момент их встречи были жена и ребенок, готов был оставить семью, однако Сотникова его остановила — поняла, что не готова прожить с ним всю жизнь.