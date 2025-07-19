Собянин: качество воды в Москве-реке улучшается с каждым годом

«Москва-река — это душа города, огромное богатство, которое должно радовать людей. Еще чуть больше 10 лет назад набережные были мало приспособлены для пешеходов, не хватало удобных подходов к воде, инфраструктуры. Теперь это прогулочные зоны для отдыха и занятий спортом. Очень популярны и речные прогулки», — отметил мэр.