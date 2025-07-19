Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде на воскресенье

Лишь на востоке и в горных районах юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов будет неустойчивый характер погоды.
Ожидаются дожди, грозы. На востоке — град, шквал. Ночью пройдут сильные дожди. По республике прогнозируется усиление ветра, в южных областях с пыльной бурей, на севере, северо-западе страны в ночные и утренние часы туман.
Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара до +38 +42 градусов.
В Атырауской области столбики термометров поднимутся до +39 градусов. В Западно-Казахстанской области — до + 37.
Сильная жара будет в области Жетысу и в Алматинской области. Там воздух прогреется до +35+38 градусов.
На юге области Абай сильная жара до +35 градусов, а на юге Туркестанской области — до +42.