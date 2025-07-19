ГАИ по камерам привлекла белоруску, перевозившую ребенка без автокресла

ГАИ по камерам поймала и привлекла белоруску, перевозившую ребенка без автокресла. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В ведомстве уточнили, что сотрудники Госавтоинспекции Брестской области и далее продолжают выявлять нарушения ППД при помощи республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
В Бресте на пересечении улицы Коммерческой и Автолюбителей 42-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Opel, перевозила ребенка без автокресла. Вместо него в машине было сомнительное «удобство» между передними сиденьями.
«Водитель привлечена к административной ответственности», — подчеркнули в ведомстве.
Тем временем МВД сделало важное заявление для водителей в Беларуси.
Кстати, МВД раскрыло новые возможности «умных» камер фиксации нарушений в Беларуси.
Кроме того, Александр Солодуха подарил жене новое авто, показавшись на фото с ногой в гипсе, но без шейного корсета.