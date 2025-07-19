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ГАИ по камерам привлекла белоруску, перевозившую ребенка без автокресла

ГАИ привлекла к ответственности белоруску, которая перевозила ребенка в авто без автокресла.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ по камерам поймала и привлекла белоруску, перевозившую ребенка без автокресла. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В ведомстве уточнили, что сотрудники Госавтоинспекции Брестской области и далее продолжают выявлять нарушения ППД при помощи республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

В Бресте на пересечении улицы Коммерческой и Автолюбителей 42-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Opel, перевозила ребенка без автокресла. Вместо него в машине было сомнительное «удобство» между передними сиденьями.

«Водитель привлечена к административной ответственности», — подчеркнули в ведомстве.

Тем временем МВД сделало важное заявление для водителей в Беларуси.

Кстати, МВД раскрыло новые возможности «умных» камер фиксации нарушений в Беларуси.

Кроме того, Александр Солодуха подарил жене новое авто, показавшись на фото с ногой в гипсе, но без шейного корсета.