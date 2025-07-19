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Врачи назвали болезни, при которых нельзя летать на самолетах

Врач Павлова: Авиаперелеты противопоказаны при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Источник: Комсомольская правда

Авиаперелеты могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями из-за перепадов давления и недостатка кислорода на борту. Как пояснила врач общей практики Елена Павлова в интервью NEWS.ru, особенно рискуют пассажиры с сердечно-сосудистыми проблемами.

— Полеты противопоказаны людям с недавно перенесенным инфарктом, сердечной недостаточностью и неконтролируемой гипертонией, — предупредила специалист. — Также в зоне риска пациенты с тромбозами, тяжелыми формами диабета и хроническими болезнями легких.

Медик отметила, что после операций на грудной клетке или брюшной полости следует воздержаться от перелетов минимум несколько недель. При инфекционных заболеваниях, включая грипп, COVID-19 и ветрянку, летать запрещено из-за риска заражения других пассажиров.

Для беременных женщин авиапутешествия возможны только при наличии разрешения из женской консультации. Кстати, даже здоровым людям во время полета важно периодически разминаться, чтобы избежать отеков и проблем с кровообращением.