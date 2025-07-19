Врачи назвали болезни, при которых нельзя летать на самолетах

Авиаперелеты могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями из-за перепадов давления и недостатка кислорода на борту. Как пояснила врач общей практики Елена Павлова в интервью NEWS.ru, особенно рискуют пассажиры с сердечно-сосудистыми проблемами.