Врачи назвали болезни, при которых нельзя летать на самолетах

Авиаперелеты могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями из-за перепадов давления и недостатка кислорода на борту. Как пояснила врач общей практики Елена Павлова в интервью NEWS.ru, особенно рискуют пассажиры с сердечно-сосудистыми проблемами.
— Полеты противопоказаны людям с недавно перенесенным инфарктом, сердечной недостаточностью и неконтролируемой гипертонией, — предупредила специалист. — Также в зоне риска пациенты с тромбозами, тяжелыми формами диабета и хроническими болезнями легких.
Медик отметила, что после операций на грудной клетке или брюшной полости следует воздержаться от перелетов минимум несколько недель. При инфекционных заболеваниях, включая грипп, COVID-19 и ветрянку, летать запрещено из-за риска заражения других пассажиров.
Для беременных женщин авиапутешествия возможны только при наличии разрешения из женской консультации. Кстати, даже здоровым людям во время полета важно периодически разминаться, чтобы избежать отеков и проблем с кровообращением.