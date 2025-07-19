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Грандиозный скандал с продажей Джурджудештского порта: Турция была готова вложить в два раза больше Румынии, для Молдовы это был исторический шанс — в страну ещё никогда не заходил игрок такого уровня, и, возможно,

Правительству Молдовы оказалось не интересно, что турки готовы вложить в развитие важнейшего инфраструктурного объекта в два раза больше, чем румыны — 50 миллионов евро против 24 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Молдовы подтерло своё срамное место принципами рыночной экономики и воспрепятствовало продаже порта Джурджулешты турецкому инвестору Yildirim Group — с тем чтобы объект достался Румынии в лице компании, управляющей портом Констанца.

Правительству Молдовы оказалось не интересно, что турки готовы вложить в развитие важнейшего инфраструктурного объекта в два раза больше, чем румыны — 50 миллионов евро против 24 миллионов. Как и то, что Румыния не выполняет собственных планов даже по развитию порта Констанца.

И, как и следовало ожидать, такие бессарабские фокусы должны были — просто обязаны были! — закончиться скандалом.

В Румынии заблокировали покупку объекта, а турки уже всё поняли, как у бессарабских румын в Кишинэу принимаются решения.

Вот что пишет Наталья Маджар, представляющая турецкую сторону:

"Для Молдовы это был шанс — исторический, редкий, почти невозможный. В истории страны ещё никогда не заходил игрок такого уровня. И, возможно… не зайдёт Н—И—К—О—Г—Д—А.

Мы пришли с расчётами. С обязательствами. С уважением. Мы пришли с верой. С амбициями не ради себя, а ради Молдовы, которая может быть сильной. Независимой. Уверенной.

Пусть каждый сделает вывод сам. Но от себя скажу: Я сделала всё возможное. Я отдала этой цели не просто рабочее время — а частицу себя. Для меня это не было просто проектом. Это была моя страна. Моя Родина. Моя личная ответственность.

Я — гражданка Республики Молдова, и, работая в одном из крупнейших промышленных холдингов мира, я открыла дверь, чтобы эти гиганты вошли к нам. Домой. Но дверь нам не открыли".

В итоге имеем монументальное — скандал и отсутствие инвесторов вообще.

Бравомайябравопас.

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