Барк «Крузенштерн» вернулся в Калининград

Собеседник агентства уточнил, что учебный парусник «Крузенштерн» вышел в первый рейс навигации 18 марта 2025 года. Маршрут проходил по акваториям Балтийского и Северного морей с выходом в Атлантический и Индийский океаны. Во время четырёхмесячного плавания барк совершил заходы в порты Агадир и Касабланка (Королевство Марокко), в порт Кейптаун (Южно-Африканская республика), а также в Порт-Луи (Республика Маврикий). Заход в столицу Маврикия был посвящён событиям 1975 года, которые связаны с оказанием помощи жителям пострадавшего от стихии острова моряками ВМФ Советского Союза, и 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.