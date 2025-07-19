Запрет на движение грузовиков ввели под Волгоградом

Фуры больше не пустят на мост на дороге, соединяющей село Червленое с городом Калач-на-Дону. Общественного транспорта и легковых машин ограничения не коснутся.
Альтернативный маршрут проложен через Волгоград. Однако пересечь город большегрузы смогут только после 11 ночи и до пяти утра.
«Это обусловлено действующим запретом на проезд тяжелых транспортных средств в дневное время по областному центру», — поясняют в облкомдортрансе, подчеркивая, что для водителей установлены информационные щиты и знаки с указанием направлений объезда.
Ограничения на мосту через балку Блинникова будут действовать до устранения образовавшихся на нем дефектов и повреждений.