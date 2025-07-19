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Запрет на движение грузовиков ввели под Волгоградом

Грузовикам запретили движение через балку Блинникова в Светлоярском районе Волгоградской области.

Источник: волгоградский облкомдортранс

Фуры больше не пустят на мост на дороге, соединяющей село Червленое с городом Калач-на-Дону. Общественного транспорта и легковых машин ограничения не коснутся.

Альтернативный маршрут проложен через Волгоград. Однако пересечь город большегрузы смогут только после 11 ночи и до пяти утра.

«Это обусловлено действующим запретом на проезд тяжелых транспортных средств в дневное время по областному центру», — поясняют в облкомдортрансе, подчеркивая, что для водителей установлены информационные щиты и знаки с указанием направлений объезда.

Ограничения на мосту через балку Блинникова будут действовать до устранения образовавшихся на нем дефектов и повреждений.