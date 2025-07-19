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Санстанция отреагировала на видео с крысой в сыре в одном из магазинов Минска

Санстанция проверила минский магазин после видео с крысой между сырами.

Источник: Комсомольская правда

Санстанция отреагировала на видео с крысой в сыре в одном из магазинов Минска. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».

Согласно информации, минчане опубликовали на своих страницах в социальных сетях видео, снятой в крупном гипермаркете в микрорайоне Чижовка. На них на прилавке с сыром между продукцией сидела крыса.

«Вот откуда дырки в сыре!» — подобная подпись появилась к видео и привлекла внимание центра гигиены и эпидемиологии Заводского района.

Санстанция проверила минский магазин после видео с крысой между сырами. Фото: скриншот с видео с Youtube-канала Столица.

Специалисты ведомства пришли с проверкой в торговый объект.

«Проведена оценка данного предприятия торговли, в ходе которой выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в части неудовлетворительного санитарного содержания холодильного оборудования для реализации сыров, мясной гастрономии в торговом зале», — отметили в санстанции.

В организации заметили, что по фактам обнаруженных нарушения были начаты административный процессы в отношении ответственных лиц.

Тем временем МВД Беларуси показало, как директор предприятия получил взятку из багажника.

Кроме того, прокуратура заявила о проверке воспитателей детсада в Могилеве из-за видео жесткого «воспитания» малышей: «Жестокость и унижение недопустимы».

Вместе с тем МВД сделало важное заявление для водителей в Беларуси.