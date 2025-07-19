В. Федорищев обратился к жителям Узюково по поводу нового мусорного полигона

Отметим, что ранее мы писали про то, что жители Узюково и близлежащих сел выступили против строительства комплекса по переработке отходов (КПО) в 3 с лишним километрах от их домов. В 2018 году они уже протестовали против подобной инициативы. Тогда сельчанам удалось отстоять село, рядом с котором уже находится один мусорный полигон, который был законсервирован в 2004 году, но до сих пор его так и не рекультивировали. Власти, в свою очередь, заявляют о намерении провести рекультивацию.