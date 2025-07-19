В. Федорищев обратился к жителям Узюково по поводу нового мусорного полигона

Губернатор Самарской области в своих соцсетях ответил на обращения, которые появляются на его странице во Вконтакте. Жители Ставропольского района обеспокоены тем, что недалеко от их домов собираются построить новый мусорный полигон.
В своем телеграм-канале 19 июля губернатор сообщил, что разделяет обеспокоенность жителей села Узюково. Сельчане просят губернатора остановить строительство, по их мнению, нового мусорного полигона в непосредственной близости от их поселения.
Вячеслав Федорищев подчеркнул в своем обращении, что власти хотят навести порядок в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Губернатор обозначил: в Узюково не будет нового мусорного полигона.
На сегодняшний день речь идет о планах по строительству современного предприятия полного цикла работы ТКО.
«Ничего общего с тем, что привычно ассоциируется со свалкой, полигоном, на таких комплексах нет. Загрязнение почвы, воды и воздуха исключены. Утвержденных проектов сейчас нет. Территориальная схема обращения с отходами ещё не принята. Не проведены необходимые изыскания. Без общественного одобрения новая территориальная схема принята не будет», — отметил губернатор.
Также глава региона в своем обращении к жителям Ставпропольского района попросил их направлять замечания на электронную почту регионального Минприроды — MNR@samregion.ru.
Отметим, что ранее мы писали про то, что жители Узюково и близлежащих сел выступили против строительства комплекса по переработке отходов (КПО) в 3 с лишним километрах от их домов. В 2018 году они уже протестовали против подобной инициативы. Тогда сельчанам удалось отстоять село, рядом с котором уже находится один мусорный полигон, который был законсервирован в 2004 году, но до сих пор его так и не рекультивировали. Власти, в свою очередь, заявляют о намерении провести рекультивацию.
Также редакции «МК в Самаре» стало известно, что жители Узюково в данный момент собирают подписи против строительства КПО и готовятся протестовать.
—-
Если вам удобнее читать новости Самары и Самарской области в телеграме, то подписывайтесь на наш канал. Также мы публикуем наши материал в Дзене.