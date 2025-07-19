Зоопсихолог посоветовала, как приучить кошку к переноске

— Идеальный вариант перевозки — на автомобиле, где кошка будет окружена только знакомыми людьми, — поясняет специалист. — Чтобы питомец спокойнее относился к переноске, положите внутрь его любимую игрушку, лакомство или предмет с привычным запахом, например, лежанку.