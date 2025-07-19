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Зоопсихолог посоветовала, как приучить кошку к переноске

Зоопсихолог Капустина: Кота можно приучить к переноске с помощью игрушки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Правильная подготовка поможет сделать транспортировку кошки менее стрессовой для животного. Зоопсихолог Светлана Капустина в беседе с NEWS.ru рассказала, что лучший способ приучения питомца к переноске — создание положительных ассоциаций с этим предметом.

— Идеальный вариант перевозки — на автомобиле, где кошка будет окружена только знакомыми людьми, — поясняет специалист. — Чтобы питомец спокойнее относился к переноске, положите внутрь его любимую игрушку, лакомство или предмет с привычным запахом, например, лежанку.

Эксперт отмечает, что железнодорожный транспорт вызывает у животных меньше стресса, чем авиаперелеты, но требует соблюдения определенных правил. Для поезда потребуется вакцинация и отдельный билет.