Зоопсихолог посоветовала, как приучить кошку к переноске

Правильная подготовка поможет сделать транспортировку кошки менее стрессовой для животного. Зоопсихолог Светлана Капустина в беседе с NEWS.ru рассказала, что лучший способ приучения питомца к переноске — создание положительных ассоциаций с этим предметом.
— Идеальный вариант перевозки — на автомобиле, где кошка будет окружена только знакомыми людьми, — поясняет специалист. — Чтобы питомец спокойнее относился к переноске, положите внутрь его любимую игрушку, лакомство или предмет с привычным запахом, например, лежанку.
Эксперт отмечает, что железнодорожный транспорт вызывает у животных меньше стресса, чем авиаперелеты, но требует соблюдения определенных правил. Для поезда потребуется вакцинация и отдельный билет.