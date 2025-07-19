Британская газета The Times утверждает, что убитый в Киеве полковник СБУ Иван Воронич причастен к подрыву газопроводов «Северный поток». По информации издания, за ликвидацией разведчика, который также участвовал в операциях в Курской области, якобы стоят российские спецслужбы. Кроме того, есть версии о причастности не только криминальных кругов, но и лично Владимира Зеленского.