Для пляжа или под макияж на работу: как выбрать SPF-крем

— Для города, офиса и под макияж отлично подойдут легкие средства с химическими фильтрами SPF от 15 до 30. Если вы проводите много времени внутри помещения, то достаточно SPF 15. Если выходите на улицу на короткое время или живете в регионе с умеренным солнцем — подойдет SPF 20. Для тех, кто работает в офисе и выходит на улицу только по необходимости, можно использовать легкий дневной крем с SPF 15−20. Солнцезащитные кремы с химическими фильтрами легко ложатся, не забивают поры и отлично защищают от ультрафиолета в городской среде, — считает собеседница «ВМ».