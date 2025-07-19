По улице Восточной в Ростове появятся новые парковочные места

Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения. На участке от пер. Журавлева до пр. Кировского введут в эксплуатацию новые парковки:
— ул. Восточная, 13 — парковка для транспортных средств, управляемых и (или) перевозящих инвалидов № 9402 — два парковочных места;
— ул. Восточная, 13 — 7 — платная парковка № 1163 — 22 парковочных места;
— ул. Восточная, 7 — парковка для транспортных средств, управляемых и (или) перевозящих инвалидов № 9101 — два парковочных места;
— ул. Восточная, 7 — платная парковка № 1165 — шесть парковочных мест.
«Просим жителей, зарегистрированных по месту жительства или месту прибывания по ул. Восточной на участке от пер. Журавлева до пр. Кировского, обратиться в сервисный центр ООО “Ростовское парковочное пространство” для оформления резидентного парковочного разрешения, дающего право на осуществление бесплатной парковки на вводимых в эксплуатацию платных парковках», — говорится в сообщении.
Ранее писали, что во время проведения ночного забега «Не спать!» 9 августа в Ростове перекроют дороги.