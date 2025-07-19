По улице Восточной в Ростове появятся новые парковочные места

«Просим жителей, зарегистрированных по месту жительства или месту прибывания по ул. Восточной на участке от пер. Журавлева до пр. Кировского, обратиться в сервисный центр ООО “Ростовское парковочное пространство” для оформления резидентного парковочного разрешения, дающего право на осуществление бесплатной парковки на вводимых в эксплуатацию платных парковках», — говорится в сообщении.