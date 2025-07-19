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В Ростовской области ожидается усиление геомагнитной активности 21 и 22 июля

Ростовскую область 21—22 июля накроет магнитная буря уровня G1. Об усилении геомагнитной активности сообщили эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

Источник: Коммерсантъ

По данным ученых, индекс геомагнитной активности на текущей неделе остается на отметке три балла, что говорит о спокойном состоянии магнитосферы Земли. Ситуация изменится с наступлением следующей недели.

Утром 21 июля показатель поднимется до четырех единиц, а 22 июля достигнет пяти баллов. Это соответствует слабой буре G1 по международной классификации.

Колебания геомагнитного поля могут вызвать у метеочувствительных граждан головные боли, перепады давления и проблемы со сном. Также возможны сбои в работе отдельных технических систем.