Минздрав назвал заболевания, при которых школьников освободят от экзаменов

Ранее по медоснованиям от итоговых испытания могли освободить учащихся от экзаменов по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования, то есть с пятого по девятые классы. С 1 сентября 2025 года перечень заболеваний будет применяться и в отношении учащихся на III ступени общего среднего образования. Речь идет про одиннадцатые классы.