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Минздрав назвал заболевания, при которых школьников освободят от экзаменов

Минздрав определил заболевания, с которыми школьников освободят от экзаменов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав назвал заболевания, при которых школьников освободят от экзаменов. Это следует из постановления № 57 Министерства здравоохранения от 23 июня 2025 года. Документ и информация опубликованы на Национальном правовом портале.

Ранее по медоснованиям от итоговых испытания могли освободить учащихся от экзаменов по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования, то есть с пятого по девятые классы. С 1 сентября 2025 года перечень заболеваний будет применяться и в отношении учащихся на III ступени общего среднего образования. Речь идет про одиннадцатые классы.

В документе говорится, что были пересмотрены критерии для освобождения по нескольким группам заболеваний. Так, при эпилепсии освобождение будет предоставлено «до 6 месяцев после последнего эпилептического приступа».

В случае с заболеванием крови был пересмотрен уровень тромбоцитов. Теперь показатель составляет 50 на 10 /л и менее, что является основанием для освобождения. При тиреотоксикозе (повышенной функции щитовидной железы). В указанном случае основанием послужит постоянный статус заболевания.

Что касается нарушений ритма сердца, то перечень был дополнен. Теперь основанием для освобождения от экзаменов могут получить школьники, которые состоят в листе ожидания на проведение следующих операций: радиочастотная абляция, имплантация кардиостимулятора.

Тем временем министр образования назвал самые популярные специальности в вузах Беларуси в 2025 году.

Ранее министр образования Беларуси Иванец сказал, что абитуриенты чаще поступают на инженеров, педагогов и медиков.

Кроме того, министр образования Беларуси Андрей Иванец избран председателем «Белой Руси».