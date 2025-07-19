Свердловский город отметил двойной праздник фестивалем «Обычаи народов России»

Музейный комплекс Верхней Пышмы в этот день также стал центром семейного отдыха. Дети и родители веселились на шоу мыльных пузырей, соревновались в спортивных эстафетах и пробовали себя в необычных мастер-классах — например, создавали металлические слаймы и фигуры из фольги.