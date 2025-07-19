Свердловский город отметил двойной праздник фестивалем «Обычаи народов России»

"Главная цель фестиваля — познакомить зрителей и участников с традициями народов России, подчеркнуть культурное разнообразие нашей страны, привлечь жителей к самодеятельному творчеству, — рассказал председатель оргкомитета Мирослав Медведев.
Мероприятие, организованное при поддержке местных предприятий, организаций и городской администрации, стало настоящим путешествием по культурной карте России. В течение дня на сцене сменяли друг друга мини-спектакли, посвященные обычаям русских, татар, башкир, удмуртов, цыган, осетин, мордвы, бурят и других народностей.
Особое впечатление на зрителей произвели обряды, связанные с природными циклами. Гости увидели башкирский ритуал «Гусиное перо», бурятское поклонение Байкалу, дагестанский обряд вызова дождя и завораживающие шаманские практики.
Не менее яркими стали сцены из жизни народов России: татарская свадьба, русский обряд «перепекания» младенца, осетинское сватовство и посвящение в казаки.
В финале фестиваля все участники объединились в общем танце под легендарную песню «Широка страна моя родная». Жюри определило победителей в трех основных номинациях: «Народные праздники и традиции», «Обычаи жизненного цикла» и «Обычаи природного цикла».
Параллельно с конкурсной программой в Манином парке развернулись интерактивные площадки для детей и взрослых. Гости праздника участвовали в мастер-классах по созданию народных оберегов, осваивали урало-сибирскую роспись и традиционное поясоплетение.
На ярмарке декоративно-прикладного творчества можно было приобрести уникальные изделия местных мастеров.
Музейный комплекс Верхней Пышмы в этот день также стал центром семейного отдыха. Дети и родители веселились на шоу мыльных пузырей, соревновались в спортивных эстафетах и пробовали себя в необычных мастер-классах — например, создавали металлические слаймы и фигуры из фольги.
Завершился праздник концертом группы «Уматурман», чьи ритмы стали музыкальным аккордом этого насыщенного дня. Фестиваль не только подарил яркие эмоции, но и напомнил о богатстве культурного наследия России, которое особенно важно сохранять в промышленных городах, где бок о бок работают представители разных народов.
«ФедералПресс» сообщал, что в эти дни в столице пройдет обширная фестивлаьная программа.