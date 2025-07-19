Свердловские власти показали, как будет выглядеть арена для киберспорта

На арене оборудуют зоны для игры на компьютерах и игровых приставках, пространства для виртуальной реальности и мобильного гейминга, а также профессиональная сцена с большим экраном и студия для проведения киберспортивных турниров. По данным департамента информационной политики региона, здесь установят около 130 компьютеров, bootcamp-зоны для тренировок команд, VR-зоны и студия для стриминга. Общая площадь арены составит 3 тыс. кв. м. Одновременно здесь смогут тренироваться до 200 спортсменов, арена вмещает столько зрителей.