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«Минсктранс» сказал о задержках общественного транспорта до 35 минут в Минске

«Минсктранс» сказал о задержках общественного транспорта из-за пробок 19 июля.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» сказал о задержках общественного транспорта до 35 минут в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе организации.

В «Минсктрансе» отметили, что 19 июля, в субботу, наблюдается скопление транспорта на проспекте Дзержинского, улице Наполеона Орды, МКАД. В связи с этим общественный транспорт следует с нарушением графика до 35 минут.

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