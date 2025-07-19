«Минсктранс» сказал о задержках общественного транспорта до 35 минут в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе организации.
В «Минсктрансе» отметили, что 19 июля, в субботу, наблюдается скопление транспорта на проспекте Дзержинского, улице Наполеона Орды, МКАД. В связи с этим общественный транспорт следует с нарушением графика до 35 минут.
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