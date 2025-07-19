Опасно ли мясо сайгаков — ответ Минсельхоза на сообщения в интернете

Регулирование численности сайгаков производится сотрудниками РГКП «Охотзоопром», пояснили в ведомстве. Туши сайгаков помещаются в рефрижераторы и поставляются на объекты убоя.
В целях исключения особо опасных болезней животных (чума мелких жвачных, ящур, бруцеллез, пастереллез, сибирская язва и др.), Национальным референтным центром по ветеринарии регулярно проводится эпизоотический мониторинг всей популяции сайгаков.
Ветеринарная служба на постоянной основе проводит мониторинговые исследования сельскохозяйственных животных, где имеются общие пастбища и места водопоя с сайгаками.
Необходимо отметить, что приняты соответствующие нормы по забою и утилизации биологических отходов, разработаны национальные стандарты СТ РК «Мясо сайги тушеное. Технические условия» от 27.11.2023 года и СТ РК «Мясо сайги в тушах и полутушах. Общие технические условия» от 27.11.2023 года.
В шести регионах страны организованы 24 объекта убоя. Они соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям, подчеркнули в ведомстве.
После поступления туш на объекты убоя, они подвергаются осмотру ветеринарные врачами и проходят ветеринарно-санитарную экспертизу. При этом, мясо сайгаков подвергается обязательным исследованиям, это: органолептический осмотр туши, внутренних органов и головы, со вскрытием всех доступных лимфатических узлов и разрезами внутренних органов; проба варкой; исследование на финноз (цистицеркоз); определение общего радиационного фона проб.
Если туши соответствуют всем требованиям, то они идут на разделку и переработку. Отходы утилизируются.
Ежедневный контроль ведется и на объектах торговли, заверили в ведомстве. Также комитет рекомендует приобретать мясо сайги в специально отведенных местах и при наличии ветеринарных сопроводительных документов.