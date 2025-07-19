Опасно ли мясо сайгаков — ответ Минсельхоза на сообщения в интернете

После поступления туш на объекты убоя, они подвергаются осмотру ветеринарные врачами и проходят ветеринарно-санитарную экспертизу. При этом, мясо сайгаков подвергается обязательным исследованиям, это: органолептический осмотр туши, внутренних органов и головы, со вскрытием всех доступных лимфатических узлов и разрезами внутренних органов; проба варкой; исследование на финноз (цистицеркоз); определение общего радиационного фона проб.