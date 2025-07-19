Сбой в системе авианавигации произошел в соседней с Беларусью Польше

По ее словам, в связи со сбоем в работе информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA) по всей стране 19 июля, в субботу, самолеты не могли осуществить взлет. Дермон заметила, что безопасность как экипажей, так и пассажиров остается главным приоритетом.