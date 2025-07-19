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Сбой в системе авианавигации произошел в соседней с Беларусью Польше

В соседней с Беларусью Польше 19 июля случился сбой в системе авианавигации.

Источник: Комсомольская правда

Сбой в системе авианавигации произошел в соседней с Беларусью Польше. Подробности агентству Onet рассказала представитель аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анна Дермон, пишет РИА Новости.

По ее словам, в связи со сбоем в работе информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA) по всей стране 19 июля, в субботу, самолеты не могли осуществить взлет. Дермон заметила, что безопасность как экипажей, так и пассажиров остается главным приоритетом.

Информацию о произошедшем сбое подтвердил представитель Польского агентства аэронавигационного обслуживания Марцин Хадай. Он сообщил, что был осуществлен переход на резервную систему. Он пояснил: подобное означает, что на дынный момент ограничивают число полет в воздушном пространстве Польши.

В разных аэропортах Польши появилась информация, что посадка самолетов осуществляется в штатном режиме. Что касается взлетов, то они невозможны.

Как сообщает «Пятый канал», представитель аэропорта Варшавы рассказал, что ситуация постепенно стабилизируется: взлеты вместе с посадками постепенно возвращаются в штатный режим.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов назвал белорусам неутешительный прогноз с ливнями и шквалами с 21 по 27 июля: «Июль — самый грозовой месяц».

Кстати, ФНС России заблокировала счета начинавшего в Беларуси Юрия Антонова.

Тем временем ЕС заявил о новых санкциях против восьми предприятий ВПК Беларуси.