Сбой в системе авианавигации произошел в соседней с Беларусью Польше. Подробности агентству Onet рассказала представитель аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анна Дермон, пишет РИА Новости.
По ее словам, в связи со сбоем в работе информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA) по всей стране 19 июля, в субботу, самолеты не могли осуществить взлет. Дермон заметила, что безопасность как экипажей, так и пассажиров остается главным приоритетом.
Информацию о произошедшем сбое подтвердил представитель Польского агентства аэронавигационного обслуживания Марцин Хадай. Он сообщил, что был осуществлен переход на резервную систему. Он пояснил: подобное означает, что на дынный момент ограничивают число полет в воздушном пространстве Польши.
В разных аэропортах Польши появилась информация, что посадка самолетов осуществляется в штатном режиме. Что касается взлетов, то они невозможны.
Как сообщает «Пятый канал», представитель аэропорта Варшавы рассказал, что ситуация постепенно стабилизируется: взлеты вместе с посадками постепенно возвращаются в штатный режим.
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