В Ростове 27 июля состоится велопробег

В связи с этим с 09:00 до 12:00 будет поэтапно ограничено движение транспортных средств на время движения участников по маршруту: ул. Менжинского, 2, площадка заводоуправления «Ростсельмаш» (старт) — ул. Менжинского — пр. Сельмаш — площадь Комбайностроителей — Октябрьская площадь — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Текучева — площадь Гагарина — пр. Ворошиловский — Ворошиловский мост — ул. Бориса Слюсаря — ул. Левобережная (по кольцу) — парк «Левобережный» (финиш).