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В Ростове 27 июля состоится велопробег

Ростовская область, 19 июля 2025. DON24.RU. В Ростове 27 июля состоится велопробег. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

В связи с этим с 09:00 до 12:00 будет поэтапно ограничено движение транспортных средств на время движения участников по маршруту: ул. Менжинского, 2, площадка заводоуправления «Ростсельмаш» (старт) — ул. Менжинского — пр. Сельмаш — площадь Комбайностроителей — Октябрьская площадь — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Текучева — площадь Гагарина — пр. Ворошиловский — Ворошиловский мост — ул. Бориса Слюсаря — ул. Левобережная (по кольцу) — парк «Левобережный» (финиш).

Напомним, 9 августа в Ростове пройдет забег «Не спать!».