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В Башкирии пропал 38-летний Раиль Мусин

В Башкирии пропал мужчина в зелёной футболке и шортах.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 11 июля пропал 38-летний Раиль Мусин из деревни Верхнеидрисово Баймакского района. Как сообщают добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт», с этого времени о его местонахождении ничего неизвестно.

По информации волонтеров, мужчина ростом 162 см, худощавого телосложения. Имеет темные волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в зеленую футболку и шорты.

Родственники и волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, сообщить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.

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