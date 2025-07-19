В Башкирии пропал 38-летний Раиль Мусин

В Башкирии 11 июля пропал 38-летний Раиль Мусин из деревни Верхнеидрисово Баймакского района. Как сообщают добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт», с этого времени о его местонахождении ничего неизвестно.
По информации волонтеров, мужчина ростом 162 см, худощавого телосложения. Имеет темные волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в зеленую футболку и шорты.
Родственники и волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, сообщить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.
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