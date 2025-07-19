В Уфе улицу Пугачева сдадут ко Дню Республики

На совещании обсудили ход выполнения работ. На сегодняшний день в полном объеме произведён снос и изъятие всех объектов недвижимости и земельных участков. Вынесено из полосы отвода и построено более 20 км инженерных коммуникаций.
Запущено движение по двум из четырёх полос улицы Пугачева протяженностью 1,7 км от улицы Сочинская до улицы Геофизиков. Оставшиеся 0,8 км дороги до развязки на пересечении Пугачева- Г. Рыленко шириной в 2 полосы движения планируем построить к 1 сентября.
«Подрядные организации продолжают работу по реконструкции улицы Пугачева в полном объеме. Планируем сдать объект уже ко Дню Республики», — поделился вице-премьер.