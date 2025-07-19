Когда сказано «нет»: как заглушить совесть и жить без чувства вины

Страх потерять отношения: боязнь обидеть близких, выглядеть плохим. Это иллюзия, но она держит. Внутренние программы: с детства нас учили быть «удобными», «хорошими». Это сидит в подкорке. Иллюзия контроля: человек думает, что может управлять чужими эмоциями, если будем всегда соглашаться. Но это самообман. Чувство долга: особенно сильное по отношению к старшим или тем, кто «заслуживает» вашей безотказности. Это как будто вы им должны свою жизнь.