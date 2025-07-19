МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко вручил дипломы выпускникам программы развития кадрового резерва в науке, сообщили в аппарате вице-премьера.
«В координационном центре правительства Российской Федерации состоялась защита проектов и вручение дипломов участникам оперативного уровня программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, председатель совета федеральной территории “Сириус”, руководитель образовательного фонда “Талант и успех” Елена Шмелева, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров поздравили участников и вручили им дипломы», — говорится в сообщении.
В числе выпускников программы — шесть ректоров и 10 проректоров вузов, заместитель председателя правительства края, заместитель губернатора, министры регионального уровня; 24 доктора наук, 46 кандидатов наук, четыре члена-корреспондента РАН.
«Рад, что наша страна приобрела еще более “прокачанных”, более эффективных управленцев. Они помогут отечественной науке, которая, как огромный корабль, продолжает идти вперед и обладает большим потенциалом, придать еще большую эффективность. Мы искренне на это рассчитываем», — сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
Как напомнили в аппарате вице-премьера, программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования реализуется по поручению президента России Владимира Путина на базе ВШГУ Президентской академии и Научно-технологического университета «Сириус» в партнерстве с ведущими российскими образовательными центрами с 2022 года.
Цель программы — формирование сообщества молодых управленцев в сфере науки, технологий и высшего образования, объединенных общим пониманием вызовов, стоящих перед страной и обладающих видением, знаниями, навыками и мотивацией для эффективного управления научными организациями, университетами, работы в федеральных и региональных органах исполнительной власти, технологических компаниях.