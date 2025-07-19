Чернышенко вручил дипломы выпускникам программы развития кадрового резерва

«Рад, что наша страна приобрела еще более “прокачанных”, более эффективных управленцев. Они помогут отечественной науке, которая, как огромный корабль, продолжает идти вперед и обладает большим потенциалом, придать еще большую эффективность. Мы искренне на это рассчитываем», — сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.