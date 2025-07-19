Белоусов поручил решить вопрос с детским садом в Мурманской области

«Андрей Белоусов осмотрел незавершенные объекты строительства, в том числе жилой дом, общежитие и детский сад на 150 мест, возведение которых ранее было остановлено. Министр обороны РФ поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с недостроенными объектами и указал на необходимость тщательного контроля за ходом возведения социальных объектов», — отмечается в сообщении.