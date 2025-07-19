Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов поручил решить вопрос с детским садом в Мурманской области

Белоусов поручил решить вопрос с недостроенными объектами в Мурманской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов в Мурманской области и, в частности, поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с недостроенными объектами, в том числе с детским садом.

«В ходе работы глава российского военного ведомства обратил особое внимание на необходимость создания условий для военнослужащих, проходящих службу в условиях Крайнего Севера», — говорится в сообщении МО РФ.

Представители командования гарнизона доложили Белоусову о состоянии существующих фондов и перспективах развития военного городка.

Министр осмотрел введенный в эксплуатацию многопрофильный центр, реконструированный в 2024 году для медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей. Медучреждение оснащено новейшим оборудованием. На базе центра широко применяется телемедицина, что позволяет врачам в случае необходимости оперативно получать профессиональные консультации ведущих специалистов федеральных медицинских центров.

Глава российского военного ведомства отметил, что создание всех необходимых условий для лечения и восстановления здоровья военнослужащих является приоритетной задачей.

Министру обороны доложили, что в гарнизоне на базе семейного пространства «Сопки. Семья» создан центр военно-социальной работы, специалисты которого оказывают индивидуальную помощь военнослужащим в своевременном предоставлении положенных мер поддержки и решении различных социальных вопросов.

Для военнослужащих, получивших тяжелые ранения и изъявивших желание продолжить службу, предусмотрена возможность трудоустройства в этом центре. Белоусов поручил проработать вопрос по введению для них штатных воинских должностей.

«Андрей Белоусов осмотрел незавершенные объекты строительства, в том числе жилой дом, общежитие и детский сад на 150 мест, возведение которых ранее было остановлено. Министр обороны РФ поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с недостроенными объектами и указал на необходимость тщательного контроля за ходом возведения социальных объектов», — отмечается в сообщении.

В завершении работы глава российского военного ведомства вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше