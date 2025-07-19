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Собянин поздравил Василия Ливанова с юбилеем

Собянин поздравил Василия Ливанова с 90-летием.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием, отметив, что на популярных фильмах с его участием выросло несколько поколений зрителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.

«На популярных фильмах с вашим участием выросло несколько поколений зрителей, полюбивших вас за высочайшее актерское мастерство, психологическую глубину созданных образов и яркую индивидуальность», — говорится в поздравлении.

Собянин отметил, что творческая судьба Ливанова неразрывно связана с отечественным искусством, в летопись которого он вписал много незабываемых страниц.

Также мэр подчеркнул, что неподражаемым голосом Ливанова говорят десятки героев замечательных мультфильмов из счастливого детства.

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