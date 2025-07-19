Мазута на пляжах и в море у побережья Сочи нет, заявил мэр города

СОЧИ, 19 июл — РИА Новости. Мазута на пляжах и в море у побережья Сочи нет, анализ мониторинговых групп это подтверждает, заявил глава города-курорта Андрей Прошунин на пресс-конференции по итогам года на посту мэра.
«Мазута в городе Сочи, я имею в виду на Черноморском побережье и в самом море, нет. Мониторинговые группы у нас продолжают работать с самого начала. Сегодня все заборы воды также продолжаются», — сказал Прошунин.
Ранее в сочинской администрации фиксировали единичные утечки с маломерных судов на побережье курорта, об этом напомнил журналистам мэр. Причинами таких случаев, по данным городских властей, становятся техническая неисправность плавсредства или халатное отношение владельцев судов к их обслуживанию. Ранее в мэрии уточняли, что серьезного вреда экологии такие случаи не наносят.
«Это все техника. Понятно, что где-то что-то происходит. Мы оперативно на это реагируем», — добавил глава Сочи.