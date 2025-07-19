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«Крылья Советов» и «Акрон» сыграли вничью в первом дерби нового сезона РПЛ

Несколько минут назад на стадионе «Солидарность Самара Арена» завершился матч 1-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги (6+).

Несколько минут назад на стадионе «Солидарность Самара Арена» завершился матч 1-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги (6+). Встречались команды Самарской области — «Крылья Советов» и «Акрон».

Номинальные хозяева матча, тольяттинцы, открыли счет в добавленное к первому тайму время. Защитник «Акрона» Йонуц Неделчяру в момент, когда атаковала его команда, оказался в штрафной самарцев без опеки и пробил мимо вратаря Сергея Песьякова. Голкипер хоть и задел мяч, но «крыглый» все равно оказался в сетке ворот.

Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу тольяттинце. Когда игра возобновилась после паузы, «Крылья Советов» стали чащи атаковать ворота соперника. При этом гол в ворота «Акрона» пришел в следствие контратаки.

Опорный полузащитник Фернандо Костанца, обороняясь на своей половине поля, в подкате выбил мяч из ног соперника. Прием оказался очень эффективным и превратился в пас на нападающего Вадима Ракова, который грамотно выбрал позицию, «отклеился» от защитника «Акрона» и убежал к штрафной площади номинальных хозяев матча. Форвард не стал входить внутрь штрафной, а красиво пробил в левую девятку ворот на 56-й минуте встречи. Мяч после удара Ракова угодил в штангу, но все равно оказался в сетке.

До конца матча счет не изменился — 1:1. Встреча также запомнилась дебютом в стартовом составе 19-летнего воспитанника «Крыльев» Ивана Бобра.

Ранее мы писали, в каком состоянии подходят к началу нового чемпионата «Акрон» и «Крылья Советов».

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