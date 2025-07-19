В Москве молодой человек пнул девушку за отказ познакомиться

«Он мне говорит, можно ли познакомиться, я отказываю. Он идет за мной, потом спрашивает: “Ты снимала?” Я говорю, что удалила. Идем дальше, опять: “Можно познакомиться?” Буквально минутку за мной прошел, я уже опять снимаю наушник, говорю, у меня сейчас выйдет муж из торгового центра, прошу отойти — абсолютно в адекватном формате, без грубости», — поделилась она.